Street Fighter 6 geniet sinds de eerste gameplay trailer een warme receptie van de fans. Een aantal mensen hebben al hands-on het spel kunnen ervaren en daarbij de mechanieken die in de gameplay zitten kunnen uitproberen.

In de video’s zul je Ryu, Chun-Li en Jamie het gevecht aan zien gaan. Daarnaast zul je meer te weten komen over de verschillende mechanics in het spel, zoals het pareersysteem. ‘Perfect Parries’ maken bijvoorbeeld hun terugkeer. Daarnaast worden natuurlijk de verschillende Supers van de eerdergenoemde personages getoond.

Street Fighter 6 komt in 2023 uit op de PS4, PS5, Xbox Series X|S en pc. Je kan de gameplay video’s hieronder bekijken: