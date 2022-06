Bethesda is sowieso al niet vies van een vleugje nostalgie op zijn tijd. Het spreekt dan ook voor zich dat de vijfentwintigste verjaardag van de Fallout franchise gevierd wordt met een terugkeer naar het verleden. Fallout 76 zal in september een nieuwe update krijgen, die spelers een bekende locatie voorschotelt.

In Fallout 76 – Expeditions: The Pitt keren spelers terug naar de titulaire put, het niet bijster positief klinkende koosnaampje voor de ruïnes van de Amerikaanse stad Pittsburgh. Dit is meteen ook de eerste keer dat Fallout 76 de Appalachia streek achter zich laat en nieuwe – nu ja, ‘nieuw’ is relatief – oorden opzoekt.

De eerste trailer probeert jullie hieronder alvast warm te maken. Enjoy!