We kijken al een langere tijd uit naar aanvullende info op de aankondiging van GTA 6. De definitieve datum blijft echter nog even uit. Wel zijn er speculaties wanneer de nieuwe GTA wordt uitgebracht. Ook zijn er enkele nieuwe geruchten over deze populaire game waar we ons wél op kunnen verheugen. Hier vertellen we je graag meer over.

Wij als liefhebbers moeten toch nog even ons geduld testen. Uit nieuwe informatie blijkt dat GTA 6 waarschijnlijk niet zal uitkomen vóór 2024. Sinds februari zijn we al op de hoogte dat de nieuwe GTA in ontwikkeling is. Maar na een vergadering van moederbedrijf Take-Two Interactive, zijn we vrij zeker dat we nog flink lang moeten wachten op de release.

Tijdens een aandeelhoudersvergadering werd duidelijk dat de game niet deel uitmaakt van de releases tussen 2023 en 2025. In plaats daarvan staat de release van GTA: The Trilogy voor mobiele systemen op de planning, die is uitgesteld naar 31 maart 2023.

Er gaan veel geruchten rond over GTA 6. Tom Henderson (eerder al een geverifieerd Battlefield-leaker) heeft aangegeven dat GTA 6 voor het eerst een vrouwelijke hoofdpersonage zal krijgen. Volgens OnlineCasinoGround zullen er ook tal van spellen toegevoegd worden aan het casino dat natuurlijk zal terugkeren. Misschien wel het bekende Diamond Casino & Resort. De spellen die waarschijnlijk zoal beschikbaar zijn, zijn poker, craps en roulette.

Volgens een lek op Reddit krijgt het spel een Battle Royale modus in het geheel verwerkt, wat geen verrassing mag zijn. Het razendpopulaire spelconcept leent zich immers ook uitstekend voor GTA 6 en als de geruchten kloppen, ziet het er naar uit dat het een grootse titel wordt. Nu alweer genoeg nieuwe geruchten om weer te verlangen naar de release van deze game.