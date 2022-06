Toen Horizon: Forbidden West eerder dit jaar op de markt kwam, sukkelde de game met wat (grafische) problemen. Ontwikkelaar Guerrilla Games bleef echter niet bij de pakken zitten en nu, talloze patches later, zijn veel van die problemen weggewerkt. De performance modus kreeg veel kritiek te verduren: die gaf vaak een ‘wazige’ look vol shimmering aan verschillende objecten. Versie 1.16 van de game pakte dit probleem grondig aan.

Digital Foundry plaatste een uitgebreide video online waarin ze de huidige performance modus eens grondig onder de loep namen. Hiervoor werd ook Giliam de Carpentier, programmeur bij Guerrilla Games, gecontacteerd om zo meer info te verschaffen over wat zoal werd veranderd. Kort samengevat komt men tot de conclusie dat het probleem volledig opgelost is. Dankzij de talloze verbeteringen, besluit Digital Foundry dat de 60fps performance modus nu officieel de beste manier is om Horizon: Forbidden West op je PS5 te spelen.

Bekijk de video hieronder voor de volledige analyse.