Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase van afgelopen zondag kwam Overwatch 2 ook even kort aan bod. Het vervolg zal namelijk free-to-play zijn en zal op 4 oktober in early access beschikbaar komen. Inmiddels is er ook al een gesloten beta aan de gang en binnenkort zal er een tweede beta plaatsvinden.

Via Twitter deelt de ontwikkelaar dat de tweede beta op 28 juni van start zal gaan. Vanaf vandaag kan je je ook inschrijven voor deze beta die op de Xbox, PlayStation en pc gehouden zal worden. In deze beta kan je aan de slag met de pas onthulde Junker Queen en een nieuwe map.

Verdere details zullen vanavond tijdens een livestream gedeeld worden die om 19.00 uur begint en hieronder te bekijken valt. Tijdens deze livestream zal onder meer informatie over Junker Queen, het nieuwe live service model, toekomstige content en hoe je je kunt inschrijven voor de beta gedeeld worden.