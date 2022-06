Elke maand verschijnen er wel games en nadat mei wat rustig was, is juni al een wat drukkere maand. Zo hebben we net The Quarry en Mario Strikers: Battle League Football achter de rug. Daarnaast is nu volop de ‘soort-van-E3’ aan de gang, waardoor de ene aankondiging na de andere ons om de oren vliegt. Als gamer zitten we dus in mooie tijden, maar gezien juni nog niet voorbij is kijken we ook graag nog even naar wat er zoal op stapel staat voor deze maand.

1. Fall Guys: Ultimate Knockout

Deze game is al geruime tijd verkrijgbaar op de PlayStation 4 en ook te spelen op de PlayStation 5. Na het immense succes van deze titel heeft Epic Games ontwikkelaar Mediatonic overgenomen en zij hebben gewerkt aan nieuwe versies. Dit maakt dat Fall Guys op 21 juni ook naar de Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch komt. Nog meer platformen dus om de ultieme hindernisrace op af te leggen en dat is gunstig, want de game zal cross-play ondersteunen. Bovendien is de game vanaf de genoemde datum gratis te spelen, want het gaat free-to-play.

2. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Altijd al fan geweest van de sterke schildpadden? Dan kan je je lol niet op met Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, dat op 16 juni uitkomt. Over een paar dagen dus al. De game hanteert een vrij traditioneel perspectief op de actie en dat maakt het een game die ergens wat klassiek aanvoelt. Dit uiteraard wel afgestemd op de gameplay standaarden van nu, waardoor Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge zowel een nieuwe frisse, als ergens wat nostalgische ervaring zal moeten zijn.

3. Curse of the Mummies

Veel game-fans zijn in de ban van games met mummies of zombies. Geen game uit de Call of Duty serie, maar zoals de titel wellicht nog niet doet vermoeden, gaat het hier om een spel in de categorie online gokkasten. In dit spel krijg je te maken met een Egyptische mummie die wraak komt nemen op de levenden. Dit spel is voorzien van verschillende bonusfeatures, waardoor het met de nodige diepgang komt en dat zorgt voor veel speelplezier. Vanaf 14 juni 2022 zal ‘Curse of the Mummie’ te spelen zijn. Een andere spel die sinds afgelopen weekend live is gegaan is ‘Flodder’. Juist ja, het spel gebaseerd op de welbekende Nederlandse serie uit de jaren 90.

4. DNF Duel

Ontwikkelaar Arc System Works staat bekend om z’n uitmuntende vechtgames en ze hebben een aantal grote en bekende franchises in beheer. Een kleinere titel in dat segment is DNF Duel, die klassieke gameplay combineert met moderne technieken om zo een unieke fighting ervaring af te leveren. De game staat gepland voor eind juni en het is er zeker eentje om in de gaten te houden als je liefhebber bent van Guity Gear, BlazBlue en meer games die de ontwikkelaar door de jaren heen heeft uitgebracht.

5. Sonic Origins

SEGA werkt volop aan Sonic Frontiers die eind dit jaar moet verschijnen voor alle moderne platformen. De game schotelt je ook een volledig open wereld voor, wat een nieuwe richting is voor de franchise. Voor het zover is kunnen we echter aan de slag met Sonic Origins, een bundel die de eerste drie Sonic games samenvoegt. Op 23 juni komt deze editie uit op alle platformen en het betreffen hier remasters, dus je speelt het op de best mogelijke manier. Meer nostalgisch van aard? Dan kun je Sonic Origins ook spelen op de klassieke wijze!

Vanzelfsprekend mag je van verschillende games te zijner tijd reviews verwachten hier op PlaySense!