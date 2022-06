Eens in de zoveel tijd probeert SEGA het toch weer eens met een 3D Sonic game. Hoewel deze games vaker teleurstellen dan slagen, wil SEGA zijn geliefde mascotte toch graag laten floreren in de wereld van 3D games. Het is ze in ieder geval weleens gelukt met bijvoorbeeld Sonic Adventure en Sonic Colors, dus hopelijk lukt het ze deze keer ook met Sonic Frontiers.

Sonic Frontiers wordt een openwereldgame, wat meestal garant staat voor de nodige uurtjes gameplay. Regisseur Morio Kishimoto heeft dit inmiddels ook bevestigd. Hij geeft aan dat het je zo’n twintig à dertig uur zal kosten om het verhaal van Sonic Frontiers uit te spelen. Als je alles helemaal 100% wil voltooien, mag je daar volgens hem het dubbele voor rekenen.

De eerste reacties op de getoonde gameplay van Sonic Frontiers waren niet heel positief, maar SEGA staat volledig achter de game. Er zal dan ook geen uitstel komen. Sonic Frontiers staat gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.