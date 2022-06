Final Fantasy XIV is inmiddels al een aantal jaren een gevestigde naam in de wereld van MMORPG’s. Een dusdanig gevestigde naam dat het de voormalige koning van deze contreien, World of Warcraft, al een tijdje van de troon gestoten heeft. Toch zullen spelers altijd komen en gaan bij MMORPG’s en daarvoor heeft Square Enix nu een soort ‘welkom terug’-actie in het leven geroepen.

Aan deze actie zitten natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden. Allereerst loopt de actie tot het einde van deze maand, 30 juni om precies te zijn. Je moet in het verleden al een abonnement hebben gehad en deze moet minstens 30 dagen inactief zijn. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kan je nu voor vier dagen gratis terugkeren naar de wereld van Eorzea.

De volledige voorwaarden lees je op de officiële website van Final Fantasy XIV.