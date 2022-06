Gisterenavond was het voor veel Overwatch fans toch even spannend, want er werd nieuws gedeeld over Overwatch 2. Tijdens de livestream is er veel informatie over de game naar buiten gekomen en die details zetten we nu even voor je op een rijtje. Blizzard heeft het met name gehad over de toekomstplannen, Junker Queen, de tweede beta en nog veel meer.

Allereerst gaan we dieper in op de nieuwe held genaamd Junker Queen. Zij is vrij recent al onthuld, maar we wisten nog niet wat haar rol en specialiteiten waren. Junker Queen is een Tank personage dat een agressievere speelwijze kent ten opzichte van bijvoorbeeld Reinhardt. Zij hanteert een enorme bijl, magnetische handschoenen en een shotgun.

Verder beschikt ze over een klein mes genaamd Gracie, waarmee ze ‘Wounds’ kan veroorzaken bij vijanden. Vijanden die de Wounds status oplopen ontvangen minder healing. Dit mes kan tevens geworpen worden en als zij een doelwit weet te raken met een worp, kan zij deze vijanden naar zich toetrekken. Ze beschikt ook over een schreeuw die ervoor zorgt dat teamgenoten in de buurt van een snelheidsboost worden voorzien.

Tijdens haar ultimate – Rampage – creëert zij een tornado van metaal om zich heen en sprint ze vervolgens door haar vijanden. Tot slot kan je hieronder haar ‘Origin Story’ nog bekijken, die meer over haar verhaal uit de doeken doet.

Verder heeft Blizzard ook de toekomstplannen enigszins onthuld door een roadmap vrij te geven, die je hieronder nader kunt bekijken. Het eerste seizoen start bij launch en brengt drie nieuwe Heroes, zes nieuwe maps, de Push modus, alsook veel nieuwe cosmetische items. Daarnaast zal ook de Competitive modus voorzien worden van een nieuw systeem.

Zo zal het scoreboard meer details geven aan spelers en er zal ook een after action report na de match beschikbaar zijn. Skill ratings worden niet meer na elke match voorzien van een update, want de rating wordt nu pas aangepast nadat je zeven overwinningen hebt behaald. Daarnaast zijn de skill ratings niet langer numeriek, omdat de nieuwe tiers nu opgedeeld zijn in vijf subcategorieën.

Mocht je graag aan de beta van 28 juni willen deelnemen, dan kan je je via deze link daarvoor inschrijven.