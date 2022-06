Vorige week was Overwatch 2 met groot nieuws aanwezig tijdens de Xbox & Bethesda Games showcase. Blizzard maakte toen bekend dat de game op 4 oktober lanceert als early access-titel en daarnaast free-to-play wordt, wat toch een behoorlijke verandering is ten opzichte van het eerste deel. Uit nieuwe informatie blijkt nu dat er nog een ander aspect van Overwatch is dat flink op de schop gaat.

We hebben het dan over lootboxen. Lootboxen zijn al jaren een controversieel onderwerp van gesprek in de gamesindustrie, omdat het volgens velen een vorm van gokken is. Blizzard heeft nu dan ook het goede nieuws gedeeld dat Overwatch 2 geen lootboxen zal bevatten. In plaats daarvan zal er nu een Battle Pass-systeem geïntroduceerd worden waarmee spelers cosmetische items en andere loot kunnen vrijspelen. Een Battle Pass zien we tegenwoordig steeds vaker in games en is een stuk transparanter dan lootboxen, die volledig om geluk draaien, zo legt Madeline Demas van Blizzard ook uit.

“With the new Battle Pass system, you’ll be able to unlock themed cosmetic items and complete weekly challenges for unique rewards. Instead of relying on Loot Box luck, you’ll be able to choose how you want to invest and progress toward new content throughout each season.”

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het Battle Pass-systeem van Overwatch 2 er precies uit gaat zien. Zo is Blizzard nog niet ingegaan op de exacte werking ervan, de content die met de Battle Pass vrij te spelen is en hoeveel het gaat kosten om de Battle Pass vrij te spelen. Hoe dan ook lijkt het in ieder geval een goede stap vooruit ten opzichte van de fel bekritiseerde lootboxen uit het eerste deel.