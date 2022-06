In een recent interview met IGN heeft Team Ninja producer Fumihiko Yasuda laten weten dat de soulslike Wo Long: Fallen Dynasty, die zich afspeelt in feudaal China, zeer uitdagend zal zijn. Tegelijkertijd betreft het wel een game die redelijk en eerlijk genoemd wordt.

Team Ninja is niet onbekend met het maken van uitdagende games. Zo is de studio verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van NioH en het vervolg daarop. Verder staat Masaaki Yamagiwa naast Yasuda aan het helm. Masaaki heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van twee FromSoftware titels, Bloodborne en Déràcine, toen hij nog bij PlayStation Japan Studio werkte.

Van de tijd die hij aan Bloodborne heeft gewerkt neemt Yamagiwa de nodige ervaring mee, zo meent hij tijdens de ontwikkeling van Bloodborne geleerd te hebben dat de moeilijkheid van een spel een gevoel van voldoening moet geven aan spelers.

Voor Team Ninja betekent dat dat Wo Long niet alleen moeilijk moet zijn, maar ook gebalanceerd, redelijk en eerlijk. De studio wil dat nu op andere manieren proberen dan zij deden in voorgaande Team Ninja titels door de moeilijkheidsgraad vanuit andere hoeken te bekijken dan alleen het verhogen van stats.

Wo Long: Fallen Dynasty is momenteel in ontwikkeling voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.