Sony heeft weer een nieuwe sale gelanceerd in de PlayStation Store en ditmaal betreft het de ‘Halfjaars-aanbiedingen’. Er zijn ruim 600 titels in de aanbieding en hieronder valt ook extra content, dus het is zeker even de moeite waard om een kijkje te nemen.

De promotie is geldig tot 6 juli en de korting kan flink oplopen. Zo stelt de PlayStation Store dat je in sommige gevallen 60% korting krijgt, maar een kijkje bij de deals leert ons dat het zelfs kan oplopen tot maar liefst 83%.

Hieronder een greep uit het aanbod van aanbiedingen, voor het complete overzicht kan je hier terecht.

Call of Duty: Modern Warfare – Van €69,99 voor €34,99

Premium EditionFar Cry 6 Deluxe Edition – Van €89,99 voor €35,99

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – Van €49,99 voor €9,99

Assassin’s Creed Valhalla PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €27,99

Assassin’s Creed Valhalla – Season Pass – Van €39,99 voor €19,99

WWE 2K22 Deluxe Edition – Van €99,99 voor €74,99

Unpacking – Van €19,99 voor €15,99

A Way Out – Van €29,99 voor €7,49

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – PS5 & PS4 – Van €54,99 voor €32,99

Mortal Kombat X – Van €19,99 voor €9,99

Mortal Kombat X XL Pack – Van €24,99 voor €4,99

Diablo III: Eternal Collection – Van €59,99 voor €19,79

UFC 4 Deluxe Edition – Van €79,99 voor €15,99

Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition – Van €89,99 voor €26,99

Spyro Reignited Trilogy – Van €39,99 voor €13,99

Hades – Van €24,99 voor €18,74

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint Deluxe Edition – Van €79,99 voor €19,99

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint Ultimate Edition – Van €119,99 voor €29,99

The Crew 2 Gold Edition – Van €89,99 voor €17,99

Ratchet & Clank – Van €19,99 voor €9,99

Assetto Corsa – Van €29,99 voor €5,99

Assetto Corsa Ultimate Edition – Van €39,99 voor €7,99

Chivalry 2 PS4 & PS5 – Van €39,99 voor €23,99

Chivalry 2 Special Edition PS4 & PS5 – Van €49,99 voor €29,99

