Eerder deze maand heeft SEGA de Mega Drive Mini 2 aangekondigd. De mini console lanceert op 27 oktober vooralsnog alleen in Japan. Uiteraard hopen we dat het apparaat ook naar het Westen komt, want SEGA heeft grootste plannen. Zo werden er onlangs weer elf games voor de SEGA Mega Drive 2 Mini aangekondigd en nu laat het bedrijf weten dat er ook een Cyber Stick replica uitkomt.

Voor de jongere lezers onder ons: de Cyber Stick replica is gebaseerd op de gelijknamige controller van Sharp uit de jaren negentig en bevat analoge sticks die verwisselbaar zijn voor links- of rechtshandige spelers. Een uniek stukje hardware die 150 dollar gaat kosten, het dubbele van wat de SEGA Mega Drive 2 Mini zelf gaat kosten. Wie van jullie heeft hier ooit gebruik van gemaakt?