Elden Ring is al een tijdje uit, maar toch is er weer een nieuwe video van het spel uitgekomen. Ditmaal is er ook extra hulp ingeroepen om de game van FromSoftware aan de man te brengen.

Niemand minder dan MMA-vechter Israel Adesanya is te zien in de nieuwste video van Elden Ring. Hij laat weten wat er nodig is om de uitdagende gameplay te doorstaan en daarbij worden spectaculaire beelden getoond. De desbetreffende video check je hieronder.