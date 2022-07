Eerder deze week werd gemeld dat CD Projekt RED om de tuin geleid zou zijn door QA studio Quantic Lab met betrekking tot Cyberpunk 2077. Zo werd er melding gemaakt van onervaren medewerkers die kleine issues aanstipten, maar grote problemen niet benoemden, en meer. Voor meer informatie daarover kan je hier terecht.

In de tussentijd heeft de CEO van deze studio, Stefan Seicarescu, gereageerd bij Forbes op de aantijgingen. Hoewel hij niet op alle specifieke punten ingaat, stelt hij in algemene zin dat de berichtgeving niet correct is. Quantic Lab is een studio met wel degelijk ervaren medewerkers en ook hekelen ze het gebrek aan kennis omtrent QA.

“The video published on social media as mentioned in your article starts with incorrect statements about Quantic Lab’s history. There seems to be a lack of understanding in the process of how a game is tested before its release to the market.

Quantic Lab was founded in 2006 with a team of twelve, fully focused on Quality Assurance, and has since then grown into a leading QA company with more than 60 active clients, and more than 400 employees in 3 office locations in Romania. Quantic Lab supports over 200 projects per year from several global leading publishers and continues to maintain a quality comes first approach to all the work we undertake.

All our customer agreements are confidential but in general, global publishers are working with several QA outsourcing companies, not depending solely on one, in addition to internal QA resources at developer level in most cases. Each project we undertake is unique with regard project requirements. Project direction is agreed and adjusted accordingly as per real time requirements with our clients.

Quantic Lab always strives to work with transparency and integrity with our industry partners.”