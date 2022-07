Volgens het YouTube-kanaal PSVR Without Parole, die al heel wat correcte informatie heeft gelekt, wordt het bij PlayStation VR2 mogelijk om de kabel te vervangen. Op zich is dit natuurlijk geen baanbrekend nieuws, maar het zorgt er wel voor dat je een kapotte kabel zelf kunt vervangen, zonder dat je heel de PlayStation VR2 set moet opsturen ter reparatie.

Daarnaast helpt het natuurlijk ook dat de nieuwe headset maar over één kabel beschikt, wat het geheel een stuk gebruiksvriendelijker maakt dan voorheen. Het liefst hadden we een draadloze optie gezien, maar je kunt niet alles hebben. In ander nieuws, wat wel bevestigd is, Sony is een samenwerking met Tobii aangegaan voor het gebruik van eye-tracking technologie.

Onlangs werd nog aangekondigd dat Resident Evil 8: Village optimaal van de PlayStation VR2 Sense Controllers gebruikmaakt.