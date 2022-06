Resident Evil 7: Biohazard was speelbaar in virtual reality en dat met de PlayStation Move-controllers, maar aangezien je niet echt fysieke interacties met de wereld aan kon gaan, was het qua motion besturing allemaal wat sober. Gelukkig zal dit bij Resident Evil 8: Village anders zijn, aangezien Capcom bepaalde gameplay elementen helemaal vanaf nul af aan heeft opgebouwd. Dit speciaal voor de Sense Controllers van PlayStation VR2.

Door deze nieuwe controllers zal je nog meer in het avontuur meegenomen worden. Zo zul je zelfs akimbo kunnen rondlopen met in de ene hand een shotgun en in de andere hand een handwapen of een mes. Daarnaast kun je jezelf letterlijk beschermen door je twee armen te kruisen, wat Ethan in-game vervolgens ook weer zal doen. Volgens Capcom zorgen deze geavanceerde controllers voor een veel betere beleving van de gameplay.

Klinkt goed, nietwaar? Wel is nu nog de vraag of de eigenaars van de game deze update gratis mogen verwachten, of dat ze net zoals degene zonder de game een bedrag zullen moeten neertellen om Alcina Dimitrescu in VR te mogen bewonderen. Hieronder kan je de trailer terugzien en hier kun je nog wat screenshots checken.