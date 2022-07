Netflix werkt samen met het Japanse Studio Trigger aan een animatieserie gebaseerd op Cyberpunk 2077: Cyberpunk Edgerunners. Deze serie zal in september op de streamingdienst geplaatst worden en nadat we onlangs al een teaser trailer kregen, heeft Netflix nu de intro gedeeld.

Het gaat om de animatie die je voor elke aflevering te zien krijgt, dus nieuwe beelden van de serie zelf hebben we helaas niet. Desalniettemin is het zeker even de moeite waard en daarvoor druk je hieronder op play. De serie zal overigens bestaan uit 10 afleveringen en een verhaal vertellen van een straatjongen die probeert te overleven in Night City.