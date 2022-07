Grand Theft Auto Online krijgt vrijwel elke week een nieuwe update, maar die richten zich meer op de activiteiten en kortingen. Van een continue stroom aan nieuwe content is geen sprake, want daarvoor grijpt Rockstar meer significante updates aan. Gezien we in de zomer zitten, mag er een zomerupdate verwacht worden.

Die zomerupdate staat mogelijk gepland voor 19 juli. Betrouwbaar Rockstar insider TezFunz2 op Twitter stelt namelijk dat alles wijst op een release van de zomerupdate op die datum, ondanks dat de update in kwestie nog niet officieel is aangekondigd. Hij baseert zich op continue updates in de Steam database, die hij geconstateerd heeft.

Daarnaast lopen de huidige GTA+ bonussen tot en met 18 juli en het is nog onduidelijk wat abonnees nadien mogen verwachten. Als er dan een nieuwe update uitkomt, dan is het logisch om GTA+ daarop af te stemmen. Als de zomerupdate inderdaad binnenkort verschijnt, bestaat er een kans dat het draait om een terugkeer van Michael De Santa.

Dat is niet ondenkbaar, aangezien The Contract eind vorig jaar Franklin Clinton terugbracht naar de game. Het is dan logisch om dit keer met een ander bekend personage aan de slag te gaan. En indien dat klopt, is het realistisch om te verwachten dat de daaropvolgende grote update om Trevor draait.

Neem het voor nu met een korrel zout, maar als we meer horen laten we het weten.