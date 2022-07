Liefhebbers van de Xenoblade Chronicles-franchise hebben wat om naar uit te kijken: het nieuwe deel zal namelijk op 29 juli voor de Nintendo Switch verschijnen. Wij konden al vroegtijdig aan de slag met de game en onze speelsessie smaakte naar meer, zoals je in onze preview kunt lezen. Als je niet langer kan wachten en graag meer wilt zien van het spel, dan is deze nieuwe trailer wat voor jou.

De onderstaande trailer is zo’n acht minuten lang en je ziet meer dan genoeg gameplay voorbij komen. Zo is er veel combat te zien en we zien verschillende personages in hun Ouroboros vorm verschijnen om flink wat schade toe te dienen. De trailer is helaas wel in het Japans, maar je kunt in ieder geval meer dan genoeg genieten van de actie, aangezien de beelden voor zich spreken.