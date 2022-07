Preview | Xenoblade Chronicles 3 – Later deze maand krijgt de Nintendo Switch er een nieuwe exclusieve klapper bij in de vorm van Xenoblade Chronicles 3. Jawel, de succesvolle RPG-franchise is helemaal terug van weggeweest en dat is uiteraard leuk nieuws voor de fans. Xenoblade Chronicles 3 is – ironisch genoeg – de vierde game in de Xenoblade reeks (die op zijn beurt deel uitmaakt van de Xeno franchise), maar laat dit je niet afschrikken: Xenoblade Chronicles 3 is een nieuw verhaal met een nieuwe cast in het Xenoblade universum en kan in principe als standalone worden ervaren. Wij konden alvast aan de slag gaan met het eerste hoofdstuk in dit epische verhaal en we vertellen je graag meer over waarom dit wel eens één van de toppers van 2022 kan worden.

Geboren voor oorlog

Wanneer je de game opstart, word je direct te midden van een chaotisch slagveld gegooid. Welkom bij Xenoblade Chronicles 3, een game waar een eindeloze oorlog tussen twee rivaliserende naties – Keves en Agnus – centraal staat en waar soldaten vallen als vliegen. Erg vrolijk is het allemaal niet, maar de toon is gelijk gezet! Voor de soldaten die het slagveld betreden, is dit echter dagelijkse kost: ze worden namelijk letterlijk geboren voor de oorlog. Geen bloemetjes en bijtjes, maar mechanische pods worden gebruikt om hen tot leven te wekken. Elke soldaat wordt geboren met slechts één doel: de tegenpartij bevechten en waarschijnlijk een glorieuze dood sterven. Toch zijn er enkelen die zegevierend uit hun dienst komen: als een soldaat het tien jaar weet uit te houden, krijgt die de grootste eer die een soldaat maar kan inbeelden: een persoonlijke ceremonie in het bijzijn van de koningin.

‘Wat leuk!’, zou je denken, maar er zit een addertje onder het gras: overleef je tien jaren op het slagveld, dan word je ‘heen gestuurd’ tijdens de genoemde ceremonie (lees: je ziel verlaat je lichaam en je sterft). Tja, wat is dan het nut van het leven als je toch sowieso sterft na tien jaar? Het is een erg interessant filosofisch thema dat de basis vormt voor een spannend avontuur. Je volgt Noah en zijn vrienden van de Keves natie. Hun kolonie wordt op missie gestuurd, maar deze draait wat anders uit dan gepland: ze lopen Mio en haar vrienden van de Agnus natie tegen het lijf en dat geeft natuurlijk vonken. Tijdens hun confrontatie komen ze er echter achter dat beide naties gemanipuleerd worden door een derde partij en ze beslissen om samen een epische tocht te ondernemen om de échte vijand uit te schakelen.

Ouroboros en de kracht van vriendschap

Uiteraard kregen we in dit eerste hoofdstuk erg weinig uitleg over deze mysterieuze vijand, kwestie van nog niet alles direct prijs te geven. Het algemene concept, het mysterie en de boeiende personages zorgden er echter wel voor dat we direct helemaal werden meegesleurd in het verhaal. We werden ook al even voorgesteld aan de zogenaamde ‘Ouroboros’: krachtige gedaantes die onze helden kunnen aannemen dankzij het ‘interlinking’ proces. Moeilijke woorden, maar het komt er eigenlijk op neer dat sommige partyleden ‘samen kunnen smelten’ en zo toegang krijgen tot heel wat sterke vaardigheden. Waar komt de ‘Ouroboros’ kracht vandaan en hoe komt het dat onze helden hiertoe in staat zijn? Veel vragen, maar weinig antwoorden… en dit deed ons enkel maar meer verlangen naar de volgende hoofdstukken van de game!

We konden ook al even proeven van de gameplay van Xenoblade Chronicles 3 en ook hier zijn we voorlopig positief. De basis van de combat verloopt grotendeels hetzelfde als in de vorige Xenoblade titels: tijdens gevechten bestuur je een personage in real-time. Je personage zal automatische standaardaanvallen uitvoeren als het dicht genoeg bij een vijand staat, maar uiteraard zijn er meer mogelijkheden dan dit. Je rust je personages uit met ‘Arts’, wat eigenlijk speciale aanvallen met extra effecten zijn. Zo kan je, bijvoorbeeld, meerdere vijanden tegelijk beschadigen of een vijand even buiten westen kegelen. Hierbij is de positie van je personage belangrijk: sommige Arts brengen meer schade aan als je voor, achter of naast een vijand staat wanneer je die uitvoert. Voer je deze Arts meermaals correct uit, dan kan je een Talent Art uitvoeren, wat een nog sterkere aanval is.

De combat vraagt wel wat gewenning in het begin, vooral omdat elk personage een aparte class heeft en elke class aparte Arts en Talent Arts heeft. Dit betekent ook dat je telkens een andere speelstijl moet hanteren: zo staat een Defender bijvoorbeeld vooraan om de harde klappen op te vangen, terwijl een Attacker dan veel rondloopt om vanuit de juiste hoek de vijand te raken. Personages kunnen ook wisselen van class, dus het lijkt erop dat je heel wat variatie in je gameplay kan steken. Aan het einde van het eerste hoofdstuk stonden we ook oog in oog met een epische baas, waarbij we voor het eerst onze Ouroboros gedaante activeerden. Ook hier heb je nieuwe Arts en deze zijn een pak sterker/spectaculairder dan de normale varianten. Het is overduidelijk dat Xenoblade Chronicles 3 nog heel wat te bieden heeft en opnieuw kijken we ernaar uit om alles uit te pluizen.

Een rijkelijk gevulde wereld

De Xenoblade franchise staat bekend om zijn rijkelijk gevulde open werelden en dat is bij Xenoblade Chronicles 3 opnieuw het geval. Wij kregen toegang tot het eerste gebied in de game en konden hier al naar hartenlust exploreren. De omgevingen zijn weids, geven je enorm veel vrijheid en zitten tjokvol gevarieerde wezens en geheimen om te ontdekken. Je zou denken dat het ‘beginnersgebied’ wat beperkt is, maar niets is dus minder waar. Je vindt er zelfs al enorm sterke monsters, die je best even vermijdt tot je een hoger level hebt behaald (iets waar de vorige Xenoblade games zich ook al aan bezondigden). Op ontdekking gaan wordt aangemoedigd: je verzamelt er heel wat grondstoffen mee of misschien vind je wel een goed verstopte container die boordevol nuttige items zit. Ook liggen er heel wat lijken van gesneuvelde soldaten verstopt: als je één van deze vindt, kan je de ziel van de soldaat heen sturen om zo je band met je kolonie te versterken.

Het is een waar plezier om in de wereld van Xenoblade Chronicles 3 rond te lopen, niet alleen voor de inhoud, maar ook voor de visuele taferelen. Grafisch ziet alles er voorlopig heel mooi uit, alhoewel we toch opmerkten dat de Switch in handheld modus soms tegen zijn limieten botst. Wat occasionele grafische pop-in en enkele wazige contouren ontsieren een anders prima uitzicht. We waren onder de indruk van wat het eerste gebied ons te bieden had, maar een snelle blik op de algemene wereldmap voorspelt dat Xenoblade Chronicles 3 een enorm grote speelwereld zal hebben. We hopen dan ook dat elk volgend gebied even interessant zal zijn als het eerste en dat de open wereld op den duur niet begint te vervelen.

Voorlopige conclusie

Het eerste hoofdstuk van Xenoblade Chronicles 3 zet direct de toon en smaakt naar meer! Het verhaal weet te boeien en de personages die we nu al leerden kennen, zijn aangenaam om te volgen. De combat vraagt initieel wat gewenning en is in het begin wat beperkt, maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Nieuwe mechanics en verschillende classes worden gaandeweg geïntroduceerd en we konden de variatie in speelstijlen wel appreciëren. Fans van grote open werelden kunnen ook bij Xenoblade Chronicles 3 terecht: de omgevingen zijn gevuld met talloze dingen om te ontdekken en worden bevolkt door heel wat monsters waarmee jij je krachten kan meten. Als de rest van de game even boeiend weet te blijven als het eerste hoofdstuk, dan wordt Xenoblade Chronicles 3 één van de toppers van 2022.