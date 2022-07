IO Interactive werkt nog altijd aan de ondersteuning voor Hitman III en de studio heeft nu de roadmap voor de maand juli gedeeld. Daaruit blijkt dat spelers van de game in de komende weken nieuwe content kunnen verwachten, waaronder een geheel nieuwe locatie.

De nieuwe map Ambrose Island is zonder twijfel het hoogtepunt van de roadmap voor juli. De map speelt zich af op een tropisch eiland dat volgens IO Interactive volledig te verkennen is. Ambrose Island wordt op 26 juli uitgebracht en is gratis voor alle spelers van Hitman III. In de onderstaande trailer kun je de eerste beelden van de map bekijken.

Naast de nieuwe locatie staat er deze maand nog meer op de planning voor Hitman III, zo blijkt uit de roadmap. Zo kun je aan de slag met diverse Elusive Targets. Op 14 juli verschijnen ook nieuwe Elusive Target Arcades en als je die succesvol weet te voltooien, ontvang je de Iridescent Katana als beloning. Alle details van de nieuwe content voor Hitman III in juli check je in de roadmap hieronder.