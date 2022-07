Op 2 september laat Naughty Dog de langverwachte remake van The Last of Us – nu verrijkt met de subtitel ‘Part I’, om beter aan te sluiten bij het vervolg – op ons los. Zoals eerder aangekondigd, zal de game bijna 80GB van je harde schijf vragen. Het installatieproces neemt dus best even in beslag, al hoeft dit op releasedag niet van je gametijd af te gaan.

Volgens PlayStation Game Size op Twitter zal The Last of Us: Part I immers al vanaf 26 augustus beschikbaar zijn om te preloaden. Dat is maar liefst een week voor de lancering en dus meer dan tijd genoeg. Wij zijn alvast benieuwd of (en hoe) deze remake zich van het nog niet eens zo vreselijk oude origineel zal weten te onderscheiden. Wordt vervolgd!