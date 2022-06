Onlangs werd de remake van The Last of Us officieel aangekondigd en deze game mogen we op 2 september verwachten voor de PlayStation 5. Enige tijd later zal deze titel ook naar pc komen, zo liet Sony eveneens bij de officiële aankondiging weten.

Het duurt dus nog een paar maanden, maar inmiddels weten we wel hoeveel schijfruimte de game ongeveer zal vragen van de PlayStation 5. Volgens de informatiepagina in de PlayStation Direct winkel van Sony, vereist The Last of Us: Part 1 minimaal 79GB.

Verder heeft Naughty Dog ook de haptische feedback en adaptieve triggers in de game geïmplementeerd. Effecten die voelbaar zijn, zijn zoal regen dat je voelt druppelen op de controller. Daarnaast wordt de haptische feedback gebruikt voor elk wapen en effecten in de omgeving.

De adaptieve triggers worden eveneens gebruikt, maar dan specifiek voor de wapens. Hieronder vallen de revolver van Joel en de boog van Ellie. Naughty Dog maakt dus optimaal gebruik van alle features die de controller te bieden heeft, hoewel het afwachten is welke rol de speaker zal spelen.