Onlangs konden we al melden dat Ubisoft de online diensten van zo’n 15 games gaat sluiten. Dat is natuurlijk jammer, maar wel begrijpelijk gezien het grotendeels gaat om oudere titels voor de PlayStation 3 of Xbox 360, die geen support meer behoeven. Wat dit wel extra pijnlijk maakte, is dat het vanaf 1 september niet meer mogelijk is om door jou aangeschafte uitbreidingen te downloaden of te spelen.

Voor één game in het bijzonder zijn er zelfs nóg meer consequenties. Assassin’s Creed: Liberation HD zal namelijk vanaf diezelfde datum in z’n geheel van het pc-platform Steam verdwijnen en helemaal niet meer speelbaar zijn, zelfs niet voor spelers die de game hebben aangeschaft. De Steampagina is op conventionele manieren al niet meer terug te vinden en de tekst op de pagina geeft aan dat de titel ‘op verzoek van de uitgever niet meer te koop zal zijn op Steam’.

Dat is echter niet alles, want een extra tekst daaronder zegt dat de game vanaf 1 september ‘niet meer beschikbaar’ zal zijn, waardoor spelers nog minder dan twee maanden de tijd hebben om de Assassin’s Creed: Liberation HD te spelen. Het is nog niet bekend of andere platforms hier tevens door geraakt zullen worden. Op dit moment is de game nog wel beschikbaar als onderdeel van Assassin’s Creed III Remastered.