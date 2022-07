Op 2 september verschijnt The Last of Us: Part I, wat een remake van het origineel is voor de PlayStation 5. Op een later tijdstip verschijnt de game ook nog voor pc, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de beoogde releasedatum gehaald zal worden, want de game is goud gegaan.

Naughty Dog heeft via Twitter laten weten dat de remake de goudstatus heeft bereikt. Dit wil zeggen dat de game helemaal gereed is voor de release en dus op discs gedrukt kan worden. Met nog zeker zes weken te gaan, is de ontwikkelaar er dus vroeg bij.

Mocht je de game digitaal aanschaffen, dan zal je The Last of Us: Part I vanaf 26 augustus kunnen pre-loaden.