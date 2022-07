We weten al bijna vijf jaar dat Bayonetta 3 in ontwikkeling is voor de Nintendo Switch, maar de game is nog steeds niet uitgekomen. Het ziet er echter naar uit dat de release niet heel veel langer meer op zich laat wachten.

CVG meldt dat Twitter-gebruiker The_Marmolade een interessante ontdekking heeft gedaan. Bayonetta 3 is namelijk voorzien van een leeftijdscategorie door zowel de ESRB als PEGI. Dit is voorlopig alleen te zien op de website van Nintendo zelf en nog niet op de websites van desbetreffende instanties die games voorzien van een leeftijdsclassificatie.

Als games worden voorzien van een leeftijdscategorie betekent dat negen van de tien keer dat een release aanstaande is. Nintendo liet al eerder weten dat Bayonetta 3 dit jaar zou verschijnen en het ziet er nu naar uit dat dit inderdaad het geval is. Hopelijk krijgen we dan ook snel een officiële releasedatum te horen.