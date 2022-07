The Callisto Protocol belandt op 2 december in de winkelrekken en dat zal – zoals tegenwoordig gebruikelijk is – in meerdere vormen en maten gebeuren. Hieronder valt ook een Collector’s Edition, die vooralsnog enkel voor Noord-Amerika is aangekondigd, en enkel verkrijgbaar is bij GameStop.

Deze editie bevat naast het spel (dat moet je er tegenwoordig bij vermelden) nog heel wat ander lekkers. De bovenstaande foto toont een indrukwekkend beeldje, waarop protagonist Jacob de strijd aanbindt met een Biophage – één van de snoodaarden van dienst. Verder zien we een steelbook, spelden, een comic book, de season pass en enkele in-game skins de revue passeren. De bovenstaande foto presenteert de editie als een must-have voor potentiële fans.

Over een Europese release van deze editie is nog niet gesproken, maar naar verwachting zal de Collector’s Edition ook hier gewoon verschijnen. Via welke retailer is op het moment nog niet bekend.