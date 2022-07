Het was de bedoeling dat de beta voor de Halo Infinite coöp campagne deze week live zou gaan, maar we wachten nog altijd op het startsignaal. Ontwikkelaar 343 Industries probeert het zo snel mogelijk gereed te hebben en in de tussentijd kun je van de eerste gameplay genieten.

Tijdens een livestream heeft de ontwikkelaar al de nodige tijd in coöp doorgebracht en dat kan je hieronder bekijken. Met dik een uur aan gameplay krijg je een goede indruk en ondertussen geven de ontwikkelaars meer context bij het geheel.

Wanneer de coöp functie officieel gelanceerd wordt is op moment van schrijven nog niet bekend.