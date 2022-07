In januari van dit jaar maakte Sony bekend dat het Bungie zou gaan overnemen voor een bedrag van 3.6 miljard dollar. Na die aankondiging moest de overname nog wel officieel worden afgerond en goedgekeurd. Inmiddels is de overname – zelfs nog wat eerder dan verwacht – helemaal afgerond. Dat betekent dat Bungie vanaf nu officieel onderdeel is van Sony Interactive Entertainment.

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl — PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022

Bungie – de ontwikkelaar van onder meer Destiny – laat via Twitter weten trots te zijn op het feit dat de studio zich nu officieel bij PlayStation heeft gevoegd en kijkt uit naar de toekomst. Pete Parsons, de CEO van Bungie, noemt het een grote stap voorwaarts:

“This unprecedented partnership with PlayStation is a big, bold step forward. I could not be more excited for the next phase of our adventure. Our vision is to make Bungie the best place anyone in the entertainment industry will ever work – a center of creative and technical excellence for our team, our players, and the communities we call home.”

Hermen Hulst, die aan het hoofd staat van PlayStation Studios, is ook in zijn nopjes met de overname. Hulst zegt grote bewondering te hebben voor de games van Bungie en kijkt uit naar de samenwerking:

“I have always admired Bungie’s ambitious, ground-breaking games and their focus on creativity, craft and community. I can’t wait to spend more time with Pete Parsons, Jason Jones and their team as we chart a bold course for SIE, PlayStation Studios, and Bungie together.”

Bungie zal, ook nu het is overgenomen door Sony Interactive Entertainment, onafhankelijk blijven werken en ook een multiplatform studio blijven. Wat de overname concreet gaat betekenen voor de toekomst van Sony en Bungie is nog niet helemaal duidelijk, maar Sony gaf eerder al aan dat Bungie ondersteuning kan bieden aan PlayStation Studios voor de ontwikkeling van live service games en daarnaast noemde Sony de overname een “stap om meer multiplatform te worden“.