Begin dit jaar verraste Sony vriend en vijand met de aankondiging dat men tot een akkoord was gekomen om Bungie over te nemen voor een bedrag van maar liefst 3,6 miljard dollar. We hadden er een tijdje vrij weinig van vernomen en de deal leek in kannen en kruiken, tot de FTC – de Federal Trade Commission – om de hoek kwam kijken.

Het overheidsorgaan onderzoekt op dit moment de deal tussen Sony en Bungie, wat mogelijk de tijdlijn van de definitieve overname heeft opgeschoven. Sony verwacht nu dat de overname eind 2022 definitief afgerond is, aldus het Japanse bedrijf in hun financiële rapport. In het stuk papierwerk bespreekt men de voorspellingen voor het aankomende fiscale jaar, waarbij de overname van Bungie is meegenomen in de cijfers.