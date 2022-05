3,6 miljard dollar, zoveel geld heeft Sony ervoor over om zich Bungie – de ontwikkelaar achter de originele Halo trilogie en, recenter, de Destiny franchise – toe te eigenen. Een flinke smak geld, en dat brengt de nodige administratieve rompslomp met zich mee. Eigen aan zo’n grote deal is dat op een bepaald moment de FTC zich met de zaak komt bemoeien.

De FTC – kort voor Federal Trade Commission – onderzoekt grote aankopen om te kijken of alles wel koosjer verloopt. Dit onderzoek is dus louter protocol en geen reden voor paniek, al zou het de effectieve datum van aankoop wel zo’n zes maanden kunnen uitstellen. Weinig problemen dus, gezien Sony nog geen vaste overnamedatum had vastgelegd.

Een van de redenen van het onderzoek zou bij het doelpubliek van Bungie liggen. Bij een dergelijke overname zou het immers kunnen dat Sony de ontwikkelaar vraagt om toekomstige titels exclusief op de PlayStation consoles te houden. Ongegronde zorgen, gezien Bungie reeds had laten optekenen dat hun games multiplatform zullen blijven.