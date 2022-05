Sony heeft zich lange tijd verankerd aan het PlayStation merk en blijft ook nu fel inzetten op deze populaire lijn van consoles. Dat neemt echter niet weg dat de uitgever het groter ziet. Zo brengt Sony steeds meer van zijn voormalige PlayStation exclusieve titels naar de pc, terwijl ook mobiele versies van hun franchises niet langer uitgesloten zijn. Je horizon verbreden, heet dat.

Ondertussen heeft Sony aangekondigd dat ze Bungie – de ontwikkelaar van de originele Halo trilogie en beide Destiny games – zullen overnemen, zonder daarbij te verwachten dat de studio zijn pijlen nog enkel op PlayStation zal richten. Kenichiro Yoshida, de CEO van Sony, bevestigt dat nu. Bungie is juist een nieuwe stap van Sony om meer ‘multiplatform’ te worden.

“Our acquisition of Bungie also represents a major step forward in becoming more multiplatform.”