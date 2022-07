Saints Row verschijnt over iets meer dan een maand en zoals we van de franchise gewend zijn, hoef je je ook ditmaal zeker niet te vervelen in de open wereld. Santo Ileso, de fictieve locatie waar de aankomende reboot zich afspeelt, zit ook weer bomvol met activiteiten.

In een nieuwe video van IGN worden enkele van deze activiteiten genaamd Criminal Ventures getoond. De populaire activiteit ‘Insurance Fraud’ die we kennen uit eerdere delen keert ook in de reboot terug, waarbij het de bedoeling is om zelf zoveel mogelijk lichamelijke schade op te lopen door jezelf voor het rijdende verkeer te gooien. Ook toont de video bijvoorbeeld een activiteit waarbij je radioactief materiaal moet zien te vervoeren. Al met al is de video goed voor negen minuten aan gameplay, waarbij je een goed beeld krijgt van de diverse activiteiten die je kunt ondernemen.

Saints Row komt op 23 augustus uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.