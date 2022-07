Hot Wheels Unleashed heeft al laten zien dat het zijn cross-overs niet wil beperken tot dingen die gerelateerd zijn aan voertuigen. Dit met de Jurassic World cross-over vorige maand. Ditmaal is het tijd voor de Looney Tunes om hun entree te maken in Hot Wheels Unleashed.

De Looney Tunes uitbreiding is nu beschikbaar en bevat het Looney Tunes Adventure Pack, een nieuwe omgeving die geïnspireerd is door personages zoals Wile E. Coyote en Road Runner. Dat zijn niet de enige personages die je in een dergelijke vorm zult zien terugkomen, zo zijn er ook vijf nieuwe wagens gebaseerd op Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin the Martian, Road Runner én Wile E. Coyote.

De uitbreiding kost € 15,- en voegt naast eerdergenoemde wagens en map ook nieuwe baan onderdelen toe, waarmee je jouw eigen tracks kan maken. Je kan de trailer voor de Looney Tunes uitbreiding in Hot Wheels Unleashed hieronder bekijken.