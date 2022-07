God of War: Ragnarök kreeg onlangs dan eindelijk een officiële releasedatum en die ligt nog een paar maandjes van ons verwijderd. Intussen zijn ook pre-orders live gegaan én de officiële beschrijving van de game in de PlayStation Store is inmiddels ook te lezen.

Die beschrijving geeft ons wat meer algemene info over het verhaal en hieruit kunnen we wel al wat afleiden. Het lijkt er immers op dat God of War: Ragnarök ons eindelijk alle negen werelden zal tonen, iets wat de vorige God of War niet deed. Lees de beschrijving hieronder.

Santa Monica Studio presenteert de opvolger van de bejubelde game God of War (2018). Reis met Kratos en Atreus door mythische werelden en zoek naar antwoorden voordat Ragnarök aanbreekt. Samen moeten vader en zoon alles op alles zetten tijdens hun avontuur door alle negen werelden. In adembenemende mythologische omgevingen nemen ze het op tegen angstaanjagende vijanden, van noordse goden tot wilde beesten. Uiteindelijk wacht hen de grootste beproeving van hun leven. Om zijn familie te beschermen, pakt Kratos zijn vertrouwde leviathanbijl en de chaoszwaarden op en worden zijn dodelijke skills met deze wapens tot het uiterste getest. Gelukkig krijgen hij en Atreus in dit spectaculaire heldenepos de beschikking over een groot aantal nieuwe vaardigheden. De vloeiende gevechten zijn nu nog expressiever, met nog meer improvisatiemogelijkheden. Ondertussen bereiden de Asgardiaanse strijdkrachten zich voor…

God of War: Ragnarök verschijnt op 9 november 2022.