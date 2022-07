SEGA werkt al enige tijd aan Sonic Frontiers en de game staat gepland voor een release later dit jaar. De uitgever heeft tot op heden echter geen specifieke releasedatum genoemd, maar mogelijk staat die op 8 november.

Via een SteamDB update is naar boven gekomen dat de pc-versie een releasedatum van 8 november heeft gekregen. Nu is dat geen officiële bevestiging, maar gezien de game sowieso dit najaar uitkomt en een releasedatum niet altijd willekeurig wordt toegekend, zou er een kern van waarheid in kunnen zitten.

Het is voor nu echter wachten op een officiële bevestiging vanuit SEGA. Mogelijk dat we tijdens de gamescom meer horen.