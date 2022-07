Het is niet de eerste keer dat er nieuws over The Last of Us: Part I verschijnt voordat iemand bij Sony en/of Naughty Dog daar zijn goedkeuring voor heeft gegeven. De game werd immers voor het eerst ‘officieel’ ontdekt via een gelekte trailer op PlayStation Direct. Nu is er weer een nieuwe clip verschenen, afkomstig uit die cruciale openingsscène van de game, let dus op voor eventuele spoilers.

De beelden werden voor het eerst gedeeld op Reddit, waar de thread inmiddels verwijderd is. Men ging verder op ResetEra, waar men een aantal technische details vanuit de leaker heeft samengevat. Zo zal The Last of Us: Part I onder meer VRR ondersteunen en zijn er grafische modi voor 4K met 40 frames per seconde – de Gameplay Mode – en 4K tot 60 frames per seconde, de zogeheten Dynamic Mode.

Daarbij zullen er nieuwe toegankelijkheidsopties aanwezig zijn, een kenmerk waar The Last of Us: Part II tevens bol van stond. Ten slotte vermeldt de leaker dat de verbeteringen grotendeels op audiovisueel vlak zullen zijn. Op Twitter deelde NaughtyDogCentral verder nog een reeks screenshots die het origineel met de remake vergelijken.