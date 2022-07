Ubisoft heeft gisteren Avatar: Frontiers of Pandora uitgesteld en ook werden er vier games geannuleerd. Rond de Assassin’s Creed franchise bleef het echter stil, waardoor we nog altijd enigszins in het duister tasten in wat de franchise gaat doen.

Geruchten wijzen op een game die zich afspeelt in Bagdad, wat het eerstvolgende deel in de reeks zou moeten zijn. Ondertussen werkt Ubisoft ook aan een grootschaliger project onder de noemer ‘Assassin’s Creed Infinity’ en daarover zijn nu wat nieuwe details naar buiten gekomen.

Kotaku meldt dat Ubisoft werkt aan een game onder projectnaam ‘Project Red’, wat als een nieuwe game gezien kan worden. Hierop heeft de immer betrouwbare Jason Schreier gereageerd door te stellen dat dit project een onderdeel van Infinity is in plaats van een aparte game.

We weten dat Assassin’s Creed Infinity spelers naar verschillende locaties zal brengen en één daarvan is Azië, dit zou namelijk het Project Red gedeelte van de game zijn. Welke locatie in Azië precies is niet helemaal zeker, maar volgens bronnen van Kotaku gaat het om een plek waar fans al heel lang om vragen.

Volgens andere recente geruchten zou het Japan betreffen, dit wist Jeff Grubb recent te melden. Zo begrijpen we inmiddels via meerdere kanalen dat we dus naar Azië gaan, maar een officiële bevestiging is nog altijd niet gegeven.