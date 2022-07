Zo’n twee maanden geleden werd Star Wars Jedi: Survivor aangekondigd door Electronic Arts. Bij de onthulling werd gemeld dat het vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order in 2023 uitkomt, maar een specifiekere releasewindow is tot op heden niet bekend. Mogelijk hebben we daar nu wel een indicatie van.

Het Twitteraccount PlayStation Game Size – dat de database van het PlayStation Network geregeld doorzoekt naar nieuwe informatie – meldt namelijk dat er nu in de PSN-database vermeld staat dat de release van Star Wars Jedi: Survivor gepland staat voor begin maart of wellicht eind februari.

🚨 STAR WARS Jedi: Survivor™ Listed For Early March 2023 (Maybe Late Feb) on PSN DB https://t.co/TXqwYVmy2a pic.twitter.com/N2gkZK55oe — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 22, 2022

Het is natuurlijk geen officiële bevestiging, dus we zullen nadere informatie moeten afwachten om er echt achter te komen wanneer Star Wars Jedi: Survivor verschijnt. Toch kan de informatie van de PSN-database een goede indicatie zijn dat ontwikkelaar Respawn Entertainment momenteel mikt op een release in de eerste maanden van 2023. Wordt vervolgd!