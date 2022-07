Als het goed is krijgt de cross-over platform fighter MultiVersus na de lancering nog minstens 19 extra personages. Nu weten we dat daar in ieder geval LeBron James en Rick & Morty bijzitten. Uitgever Warner Bros. Games en ontwikkelaar Player First Games hebben op Twitter laten weten dat LeBron 26 juli wordt toegevoegd en dat Rick & Morty in het eerste seizoen hun opwachting gaan maken.

Mocht je interesse in de game hebben, dan is het handig om te weten dat de open beta van MultiVersus op 26 juli van start gaat. De game komt uit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en de pc. Sinds 19 juli is de game ook beschikbaar in early access en de reacties tot dusver zijn erg positief. Voor een volledig overzicht van alle beschikbare personages en content klik je hier.