Rockstar Games kondigde vorige week The Criminal Enterprises update voor Grand Theft Auto Online aan. Deze update voegt het nodige aan nieuwe content toe, waardoor spelers weer genoeg te doen hebben. ‘Leuk’ is ook dat het inhaakt op de situatie in de wereld, zo zijn de gasprijzen in Los Santos momenteel torenhoog en daar probeert iemand natuurlijk een slaatje uit te slaan, wat jij moet voorkomen. Enfin, alle informatie over de update kan je hier vinden.

Rockstar Games heeft vandaag een overzicht gestuurd met de vele verbeteringen die ze doorvoeren gezamenlijk met de aankomende update. Al deze verbeteringen zijn op basis van feedback en hieronder valt dat je standaard meer zult gaan verdienen aan verschillende activiteiten. Ook is het mogelijk om tot 10 properties te bezitten, er komt snellere toegang tot armor en snacks en nog veel meer.

Het is een behoorlijke lijst aan verbeteringen en veranderingen, zie het overzicht hieronder:

Beveiligingen en upgrades voor je bedrijf

Vanaf 26 juli kunnen spelers deelnemen aan zakelijke activiteiten – waaronder Sell Missions – in besloten Invite Only Sessions. Je kunt je inschrijven als VIP, CEO of MC President in Invite Only, Crew en Friend Sessions, zodat bedrijfseigenaren op hun eigen tempo of met hun vrienden kunnen inkopen en verkopen. Spelers op alle platforms kunnen gemakkelijk een nieuwe sessie vinden door het Pause Menu te openen, Online te selecteren en New Session te zoeken.

Spelers kunnen ook doorgaan met het verkopen van hun goederen in Public Sessions. Degenen die dat doen, ontvangen een verhoogde tevens veelgevraagde bonus voor hun inspanningen.

Verbeteringen en veranderingen voor het aanpassen van je voertuig

Naast de reeks aan nieuwe voertuigen die in juli en tijdens de zomer en herfst zullen verschijnen, hebben we een aantal wijzigingen aangebracht om tegemoet te komen aan een aantal vragen van onze gearheads, LS Car Meet-leden, autoliefhebbers en anderen, waaronder:

Alle voertuigen met toegang tot de LS Car Meet kunnen worden uitgerust met Low Grip-banden, waardoor spelers nog meer aanpassingsmogelijkheden hebben bij het pimpen van voertuigen op de LS Car Meet.

Voertuigen zullen sneller geleverd worden als ze aangevraagd worden bij de monteur.

Spelers hoeven niet langer te betalen voor het vernietigen van een persoonlijk voertuig van een andere speler, waardoor straffen worden vermeden voor diegenen die terugvuren op aanvallers (en deze met succes uitschakelen).

In de voertuigwerkplaatsen van de Avenger en het Mobile Operations Center kunnen alle voertuigen worden ondergebracht die erin passen, in plaats van alleen bepaalde voertuigen (met uitzondering van de Oppressor Mk II, die via zijn eigen werkplaats in de Terrorbyte wordt aangepast).

Het aantal eigendommen zal worden verhoogd van 8 tot 10, waardoor de totale garageruimte met maximaal 20 voertuigen zal toenemen.

De websites Legendary Motorsport en Southern San Andreas Super Autos krijgen nieuwe filters en sneltoetsen voor het bladeren, die met L1/R1 of LB/RB op de console kunnen worden getabbed.

Bovendien is de effectiviteit van de Homing Missiles op de Pegassi Oppressor Mk II verminderd, en de tegenmaatregelen zullen leiden tot meer cooldowns en minder gebruik. Ondertussen heeft de Sparrow-helikopter Chaff en Flare tegenmaatregelen die beschikbaar zijn wanneer hij wordt aangepast in de Kosatka, om hem minder kwetsbaar te maken voor vijandelijk vuur. Net als bij alle andere delen van GTA Online, zullen we de feedback van spelers over deze verandering en de impact ervan op de straten van Los Santos blijven volgen.

Algemene verbeteringen

Of je nu Franklin helpt bij het herstellen van de ontbrekende muziek van Dr. Dre, gaat feesten in The Music Locker, een bezoek brengt aan El Rubio’s tropische toevluchtsoord, of gewoon ravage aanricht met vrienden in de hele stad, spelers in Zuid-San Andreas kunnen uitkijken naar een hele reeks nieuwe en veel verzochte verbeteringen, vanaf 26 juli:

Bij het terugleveren van Security Contracts aan het Agency, kunnen spelers binnenkomen via een helikopter of door de ingang op het dak naar binnen lopen, in plaats van door de voordeur op de begane grond te hoeven gaan.

Wanneer je een Auto Shop-bedrijf beheert, is de kans veel groter dat je Auto Shop-personeel het voertuig van een klant zonder problemen kan afleveren.

Om het reizen op bepaalde locaties gemakkelijker te maken, kunnen spelers joggen in The Diamond Casino & Resort, The Music Locker en Nightclubs.

Spelers kunnen nu in één keer de maximale munitie voor alle wapens kopen in het Interactiemenu. Spelers zullen ook gemakkelijker toegang hebben tot snacks en bepantsering via een enkele invoer terwijl het Weapon Wheel omhoog staat. Als een speler een missie niet haalt en snel herstart, worden de voorraden snacks aangevuld tot het aantal waarmee ze de missie zijn begonnen.

Spelers zullen nu onmiddellijk aan telefoongesprekken kunnen ophangen verschillende contactpersonen wanneer deze missies aanbieden, in plaats van gedwongen te worden het volledige gesprek te beluisteren voor zij kunnen ophangen.

Pc-spelers hebben de mogelijkheid om de chatbox in het spel uit te schakelen via het Settings-menu.

Om het aantal rouwgevallen te verminderen, wordt de Kill/Death-statistiek niet langer beïnvloed door kills gemaakt in Freemode. In de toekomst wordt deze verhouding alleen beïnvloed door kills die worden gescoord in competitieve gameplay.

Na hun eerste bezoek kunnen spelers meer tijd besteden aan het verkennen van Cayo Perico en kunnen ze vaker worden gepakt voordat ze van het eiland worden gegooid.

The Race Creator krijgt een reeks updates, waaronder verhogingen van de Checkpoint-limiet, spelerslimiet voor Transform Races en het aantal fixtures dat kan worden verwijderd op de nieuwste generatie consoles. Bovendien kunnen alle platforms nu RC Bandito-races creëren via de Special Vehicle Race Creator, waarbij een Ghost to First Checkpoint-optie wordt toegevoegd aan extra racetypes. Er zijn ook meer modellen toegevoegd aan de Fixture Remover, samen met een nieuwe Anti Grief Ghosting-optie voor spookspelers die in de verkeerde richting rijden, een optie om de specifieke tijd van de dag voor een Race in te stellen en de mogelijkheid om Checkpoint-grootte te schalen.

Verhoogde uitbetalingen

The Criminal Enterprises zullen ook hogere GTA$-uitbetalingen bevatten voor een aantal activiteiten in GTA Online, waardoor zowel nieuwe als ervaren spelers meer vrijheid krijgen om de inhoud te spelen die ze het leukst vinden en sneller te krijgen wat ze willen.

Wijzigingen in deze uitbetalingen worden uiteraard gecombineerd en bovenop onze doorlopende wekelijkse bonussen gedaan, wat in de toekomst nog grotere uitbetalingen betekent voor deelname aan je favoriete spelmodes tijdens speciale evenementen.

Races – De racegemeenschap van GTA Online zal profiteren van een aanzienlijke toename van GTA$-uitbetalingen over de hele linie. Met de lancering van GTA Online: The Criminal Enterprises betalen alle standaard Race-types – inclusief door spelers gemaakte Races – gemiddeld 50% meer GTA$ uit. De totale prijzenpot voor Premium Races wordt ook verhoogd. Deze races blijven dezelfde uitbetalingen toekennen aan podiumplaatsen, terwijl spelers die als vierde en lager eindigen nu ook uitbetalingen ontvangen.

Adversary-modes – Uitbetalingen voor alle Adversary-modes die momenteel beschikbaar zijn in GTA Online, worden ook met gemiddeld 50% verhoogd. Dit betekent dat spelers extra GTA$ kunnen verdienen door het op te nemen tegen tegenstanders in unieke modes zoals Sumo (Remix), Overtime Rumble en nog veel meer.

Heists – Om groepsspel aan te moedigen, ontvangen alle spelers die deelnemen aan Heist Setups 50% meer GTA$ dan de huidige uitbetaling. Aanvullend:

De minimumkorting voor Finales is nu vastgesteld op 15% voor elk lid

De kosten van Heist Setup-toeslag zijn over de hele linie verlaagd tot GTA $ 25K

De volgende Heist Finales kennen een extra uitbetaling van 75% GTA$ toe bovenop de huidige winst:

De Fleeca Job

De Humane Labs Raid

De Prison Break Finale

Series A Funding Finale

De volgende Heist Finales zullen een extra 50% GTA$ uitbetaling bovenop de huidige winst opleveren:

De Pacific Standard Job Finale

De Doomsday Heist: Act I

De Doomsday Heist: Act II

De Doomsday Heist: Act III

Met deze update worden alle Heists op elkaar afgestemd om dezelfde cooldown-timer van 1 in-game dag (48 minuten) te hebben als je als groep speelt. We zullen ook specifieke aspecten van de Cayo Perico Heist Finale aanpassen om de tijd die een speler in GTA Online doorbrengt, beter in evenwicht te brengen. Het solo doorspelen van de Cayo Perico Heist Finale zorgt voor een cooldown van 3 in-game dagen. En na het stelen van een primair doelwit van hoge waarde in de Cayo Perico Heist Finale, zullen de primaire doelen met een hogere waarde de komende 72 uur minder vaak verschijnen, terwijl de waarde van secundaire doelen zal toenemen. Dit is bedoeld om verkenning en samenwerking tussen spelers te stimuleren.

Boosts voor organisaties en MC-leden – Bodyguards, Associates, en MC Members zullen aanzienlijk meer GTA$ verdienen door lid te worden van en deel te nemen aan een organisatie en Motorcycle Club activiteiten. Wanneer je niet bezig bent met het runnen van je eigen operatie, sluit je dan aan bij een vriend of medespeler om flink te verdienen zonder je eigen voorraad op het spel te zetten:

De basissalarissen voor Bodyguards, Associates, en MC Members worden verdubbeld, zodat alle spelers GTA$ eerlijk kunnen verdienen terwijl ze voor een andere VIP, CEO of MC-president werken.

Naast verdubbelde salarissen ontvangen MC-leden ook een hogere uitbetaling voor deelname aan Sell Missions.

Bodyguards en Associates zullen nu ook uitbetalingen ontvangen voor deelname aan Sell Missions, wat hun bijdragen goed weerspiegelt.

Ook de kosten voor het hernoemen van organisaties zijn verlaagd.

Eerste uitbetalingsverhogingen

Spelers ontvangen een e-mail op hun iFruit met details over de eerste uitbetalingsverhogingen in alle criminele carrières. Alle CEO’s, VIP’s en MC Presidents kunnen profiteren van deze bonussen, zelfs als ze bepaalde activiteiten al hebben voltooid voor 26 juli:

Executives: Executives krijgen een 3X uitbetaling voor de nieuwe Export Mixed Goods Sell Mission. Deze kan worden verkregen via je Executive Assistant nadat een van je nieuwe Warehouse-medewerkers zijn eerste partij Special Cargo heeft verworven.

Executives krijgen een 3X uitbetaling voor de nieuwe Export Mixed Goods Sell Mission. Deze kan worden verkregen via je Executive Assistant nadat een van je nieuwe Warehouse-medewerkers zijn eerste partij Special Cargo heeft verworven. Bikers: Bedrijven zullen voorraden produceren aan 3X hun normale snelheid, en terugkeren naar normale snelheid nadat je eerste Sell Mission is voltooid.

Bedrijven zullen voorraden produceren aan 3X hun normale snelheid, en terugkeren naar normale snelheid nadat je eerste Sell Mission is voltooid. Gunrunners: Onderzoekssnelheden worden verdrievoudigd voor je eerste Research Item. Productiesnelheden worden ook verdrievoudigd en keren terug naar normale snelheden nadat je eerste Sell Mission is voltooid.

Onderzoekssnelheden worden verdrievoudigd voor je eerste Research Item. Productiesnelheden worden ook verdrievoudigd en keren terug naar normale snelheden nadat je eerste Sell Mission is voltooid. Nightclub Owners: Alle Business Battle Goods zal het driedubbele van de gebruikelijke hoeveelheid bevatten, en terugkeren naar de normale tarieven nadat je eerste Sell Mission is voltooid.

Bij je eerste Sell Mission voor elk van de bovenstaande bedrijven krijg je het dubbele van de gebruikelijke GTA$ uitbetaald.

Motorcycle Club Work, Club Challenges, Clubhouse Contracts en Member Challenges leveren voor een beperkte tijd dubbele uitbetalingen op. VIP Work kent ook voor een beperkte tijd dubbele uitbetalingen toe.