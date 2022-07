Tijdens een recente bespreking van de cijfers onthulde Ubisoft dat zij Avatar: Frontiers of Pandora hebben uitgesteld naar het volgende fiscale jaar. Effectief betekent dat de game op z’n vroegst na 31 maart 2023 zal lanceren, ondanks dat de game oorspronkelijk later dit jaar had moeten verschijnen.

Dat is uiteraard erg jammer, maar Ubisoft heeft hoge verwachtingen van de game en ze steken hun ambities niet onder stoelen of banken. Yves Guillemot onthulde namelijk tijdens datzelfde gesprek dat ze van het Avatar IP een enorm merk in de videogamesindustrie willen maken. Daarom is het voor Ubisoft belangrijk dat zij de tijd nemen en iets afleveren wat – volgens Guillemot – perfect is.