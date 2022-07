Deze vrijdag verschijnt Xenoblade Chronicles 3 voor de Nintendo Switch en het blijkt een regelrechte topper te zijn. Onze Simon is lyrisch over de game en beloonde deze titel met een prachtige 9.0. Zijn mening lees je natuurlijk in onze review.

Met het verstrijken van het embargo op de reviews zijn er veel meer cijfers online gegaan en die zeggen over het algemeen hetzelfde: een must-have. Het hoogste cijfer is op moment van schrijven een 10 en het laagste staat op een 7.0.

Xenoblade Chronicles 3 verschijnt op 29 juli exclusief voor de Nintendo Switch.