Turn 10, de ontwikkelaar van Forza Motorsport, heeft een gloednieuwe feature aangekondigd genaamd ‘Corner Mastery’, waarmee spelers kunnen oefenen op bepaalde bochten in het spel.

Naast dat spelers beter kunnen worden in het nemen van bochten op de verschillende racetracks, komt het nieuwe systeem ook met een eigen leaderboard. Zo kun je jouw prestaties vergelijken met die van jouw vrienden en de rest van de wereld.

Tijdens de Forza Motorsport showcase in juni liet de ontwikkelaar weten dat Forza Motorsport in de lente van 2023 zal verschijnen voor de Xbox Series X|S en pc. Daarnaast zal het spel ook real-time ray tracing bevatten.

“In the new #ForzaMotorsport, we want to help you unlock your fastest self. The corner mastery system focuses your practice sessions on the trickiest areas of the track, and we’re making it more social and connected where players compete and compare corner scores in real time.”