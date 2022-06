Na een lange tijd van stilte liet de aankomende Forza Motorsport vorige week eindelijk weer van zich zien. Microsoft pakte tijdens de Xbox & Bethesda Games showcase uit met een trailer en een gameplay demo, waarmee we voor het eerst een goede blik op de racegame kregen. Daarna deelde Turn 10 Studios nog meer informatie in een uitgebreide video en daarin ging de ontwikkelaar ook dieper in op één specifiek onderwerp: ray tracing.

Forza Motorsport zag er in de recente beelden prachtig uit en Turn 10 Studios liet toen al weten dat de game ook over ray tracing beschikt, wat voor nog mooiere plaatjes moet zorgen. De vraag was alleen hoe ver de implementatie van ray tracing gaat. Een voorbeeld dat door sommige mensen werd aangehaald is Gran Turismo 7. Die game heeft ook ray tracing, maar alleen tijdens herhalingen en wanneer je bijvoorbeeld auto’s in je garage bekijkt. Tijdens daadwerkelijke gameplay, is ray tracing niet actief in Gran Turismo 7.

Daarom was het een terechte vraag wanneer ray tracing nou echt actief is in Forza Motorsport creative director Chris Esaki heeft daar nu duidelijkheid over gegeven. Esaki benadrukt in heldere woorden dat ray tracing in Forza Motorsport real-time actief is wanneer je de game daadwerkelijk aan het spelen bent en niet alleen in specifieke situaties buiten gameplay om. Hij benadrukt dat Turn 10 Studios niemand voor de gek wil houden en spreekt daarom klare taal om misverstanden te voorkomen.