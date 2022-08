Tegen het einde van het jaar zullen Pokémon Scarlet en Pokémon Violet verschijnen voor de Nintendo Switch. De laatste keer dat we de games in actie hebben gezien was op 1 juni eerder dit jaar en we mogen ons nu opmaken voor nog meer content.

The Pokémon Company heeft een nieuwe Pokémon Presents aangekondigd voor aanstaande woensdag 15.00 uur. Tijdens deze uitzending mogen we updates omtrent Pokémon games en apps verwachten, waaronder dus ook Pokémon Scarlet & Violet.

De uitzending kan je tegen die tijd hier op PlaySense bekijken en de nieuwe beelden kun je nadien natuurlijk ook hier terugvinden.