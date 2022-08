Op 25 augustus kunnen we ons met F1 Manager 2022 meer in de technische kant van de sport begeven, gezien het managen van een team centraal staat. Natuurlijk kun je ook optreden als manager in de F1-games van Codemasters, maar deze titel van Frontier tilt het managementaspect naar een hoger niveau.

Om de game op alle fronten kwalitatief zo hoogstaand mogelijk te maken, investeert de ontwikkelaar veel in authenticiteit. Een van de belangrijke zaken die daaronder valt is natuurlijk de audio en om daar een beter beeld op te laten schijnen, is er een nieuwe video uitgebracht.

In deze video ging de ontwikkelaar dieper in op de gameplay en in deze video staat het digitaliseren van de coureurs centraal.