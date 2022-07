Naast de jaarlijkse release van de F1-games zal er dit jaar ook een F1 Manager verschijnen, waarin je meer het strategische aspect van de sport zult ervaren. Vorige maand verscheen de eerste gameplay van de game, waarin we duidelijk zagen wat jij als manager allemaal moet doen. In F1 Manager 2022 krijg je ook te maken met bekende coureurs en deze video toont goed hoe jouw favorieten tot leven worden gebracht.

De coureurs worden namelijk uitgenodigd om langs te komen in de studio en dan worden er ongelofelijk veel foto’s van ze gemaakt. Met behulp van zo’n 200 camera’s worden er in een paar seconden veel shots gemaakt en dat onder verschillende belichtingen. Deze foto’s worden nadien toegepast op een 3D-model, zodat het dus zo realistisch mogelijk lijkt. Daarnaast is het profiel en het karakter van de coureurs ook belangrijk en dit heeft invloed op hoe zij handelen en reageren tijdens de races.