Het duurt niet lang meer voordat F1 Manager 2022 uitkomt, sterker nog, de game staat voor 30 augustus op de agenda. In de afgelopen weken hebben we de nodige video’s kunnen bekijken, waarin de ontwikkelaar achter de schermen is gegaan om verschillende aspecten van de ontwikkeling verder toe te lichten.

Inmiddels zijn we bij de vierde video aangekomen en daarin staat het motion capturen van de coureurs en andere personages centraal, wat allemaal een bijdrage moet leveren aan het zo realistisch mogelijk kunnen weergeven van de paddock.

Je kunt de video natuurlijk hieronder bekijken. F1 Manager 2022 verschijnt op de genoemde datum voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.